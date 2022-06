Beura, insediato il nuovo consiglio comunale

Si è insediato il nuovo consiglio comunale dopo le elezioni amministrative del 12 giugno, che hanno visto la riconferma alla carica di sindaco di Davide Carigi. Al primo punto la convalida degli eletti a seguire il giuramento del sindaco e la nomina dei componenti della giunta: vice sindaco è Flora Bacchetta che avrà la delega ad urbanistica, edilizia privata ed usi civici; Paola Minetti invece si occuperà di bilancio, tributi, finanze e politiche sociali. Mentre il sindaco ha tenuto per sé le deleghe ad affari generali, personale, rapporti con gli enti e consorzi. Capogruppo è stato nominato Oscar Mangano.

“Sono onorato per la fiducia datami per un nuovo mandato -ha detto Davide Carigi- . Vedrete che non vi deluderemo e non perderemo le opportunità che si presenteranno per la nostra comunità. Lavoreremo senza risparmiarci per far si che Beura Cardezza non rimanga indietro. Punteremo su progetti e iniziative ambiziose per lo sviluppo del nostro territorio”.

Nel suo discorso il sindaco ha manifestato di avere a cuore l'organizzazione di eventi legati all'arte alla cultura, alle manifestazioni religiose e folkloristiche e ha concluso il suo intervento invocando la benedizione del Signore. “Il Signore benedica e protegga sempre la nostra comunità -ha detto- e guidi i nostri passi”.