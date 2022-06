I 5Stelle in Regione rimangono fedeli a Conte

Il Gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Piemonte sostiene, compatto, il percorso intrapreso dal Presidente Giuseppe Conte ed appoggiato a larghissima maggioranza dagli iscritti della nostra comunità.



Un percorso fatto di coerenza con i principi che abbiamo sempre proposto, uno su tutti quello relativo al vincolo di mandato, purtroppo disatteso in queste ore a livello nazionale ed in precedenza anche in Regione Piemonte.



Continueremo a lavorare per i cittadini della nostra regione, stando sempre dalla stessa parte. Quella del Movimento 5 Stelle, così come scelto dagli elettori.