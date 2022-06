Nuova gestione per il parco giochi di via Zonca

E’ stato affidato in gestione il bar del parco giochi di via Zonca a Villadossola. Bar chiuso dopo l’abbandono dei gestori precedenti. L’amministrazione, che aveva ricevuto una sola offerta da una signora di Beura, ha accelerato i tempi di affidamento visto che la stagione estiva è già iniziata. La concessione in gestione sarà per la durata di anni e riguarda oltre al bar anche il campo da tennis e il campo multifunzione.