Lutto a Villa per la morte di Elio Gervasoni: giocò nella Virtus Villa

Si è spento a Villadososola, a 82 anni, Elio Gervasoni. Lascia i figli Fulvio, Maurizio e Cesare,il fratello Geo, la sorella Carla.

Elio era uno dei figli della nutrita famiglia Gervasoni che negli Anni Cinquante e Sessanta aveva vivacizzato la vita del Rogolo, allora uno dei quartieri più vivi della città. Operaio in fabbrica, Elio abitava da tempo in via Valle Antrona, poco sotto la frazione Noga. Aveva anche giocato, negli anni cinquanta e sessanta, nella file delle virtus Villa, dove militò anche il fratello Silvio, scomparso molti anni fa.

I funerali di Elio si terranno domani alle 10,30 nella chiesa parrocchiale della Noga.