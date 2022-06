Annullata la prima serata dei Giovedì d'Estate in programma oggi a Domodossola. La decisione, comunica l'amministrazione comunale, è dovuta alle previsioni meteo avverse.

“L’intendimento dei 'Giovedì d’Estate' è quello di invitare la gente ad uscire di casa per riempire in allegria le vie e le piazze del borgo, animate dagli eventi che abbiamo programmato, e godere delle serate estive -dice il Sindaco Lucio Pizzi- l’incertezza meteorologica sfavorsce questo intento e così, anche se a malincuore, dobbiamo necessariamente annullare questa serata di cui sarà programmato il recupero in data successiva”.