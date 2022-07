Gli industriali del Vco in assemblea alla Travi e Profilati di Pallanzeno

Lo stabilimento Travi e Profilati di Pallanzeno ha ospitato mercoledì 29 giugno l’assemblea generale annuale dei soci di Unione Industriale VCO.

Da qualche anno infatti Unione Industriale VCO organizza l’assemblea nelle aziende associate. ‘’Una formula che sembra essere molto apprezzata dagli iscritti – dicono all’Unione Industriale - . La filosofia di fondo è quella di offrire la possibilità di “toccare con mano” le varie realtà industriali del territorio, nell’ottica di favorire una maggiore conoscenza reciproca, il sorgere di sinergie e lo sviluppo di nuove relazioni commerciali tra le aziende del VCO. Nel 2020 e nel 2021 erano state rispettivamente Alessi Spa e Lagostina Spa ad ospitare le assemblee''.

Nel corso dell’incontro a Pallanzeno il presidente Michele Setaro ha tenuto una relazione in cui ha riassunto l’attività svolta negli ultimi dodici mesi da Unione Industriale, ha analizzato i più significativi indicatori congiunturali riferiti al territorio del VCO, che fanno registrare valori complessivamente positivi, per passare infine all’esposizione dei dati del bilancio consuntivo 2021 di Unione, che gli imprenditori associati presenti hanno poi votato per l’approvazione. Si è proceduto anche all’elezione dei membri del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori contabili.

Al termine dei lavori assembleari, gli industriali convenuti hanno potuto effettuare una visita guidata dello stabilimento di Travi e Profilati di Pallanzeno, dimostrando vivo interesse verso questa importante realtà industriale, che fa parte del gruppo Duferco, leader italiano nel mercato delle travi da costruzione e fra i primi attori in Europa in questo settore.

''A Pallanzeno - spiegano all'Unione Industriale - lavorano circa 240 addetti, di cui oltre 200 in produzione; lo stabilimento sorge su un area ripartita tra i comuni di Pallanzeno, Piedimulera e Vogogna e si sviluppa su una superficie totale di circa 398.000 mq.Il ciclo tecnologico dello stabilimento è basato sulla trasformazione di semilavorati (blumi) di acciaio in profilati pesanti di varia sezione mediante deformazione plastica ed allungamento; il processo produttivo che consente al semilavorato di divenire prodotto finito si compone di svariati passaggi, tutti effettuati attraverso appositi impianti e apparecchiature. Tra i progetti di Travi e Profilati di Pallanzeno per il futuro figurano, tra gli altri, l’ampliamento della gamma dei prodotti, la riduzione degli infortuni e l’azzeramento degli scarti a salvaguardia dell’ambiente''.