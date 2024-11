Pochi giorni al via della nuova edizione di "Presepi sull'acqua"

È tutto pronto per la nuova edizione di “Presepi sull’acqua”, la grande esposizione di presepi che ogni anno trasforma Crodo e le sue frazioni in un vero e proprio villaggio natalizio, attirando in Valle Antigorio migliaia di visitatori. I presepi sono visitabili dal 7 dicembre al 6 gennaio, sempre gratuitamente e 24 ore su 24; sono posizionati in numerosi scorci del paese e delle sue frazioni, tra ruscelli, fontane e antichi lavatoi.

Come di consueto, sarà presente anche l’ente di gestione delle aree protette dell’Ossola con una serie di escursioni guidate e itinerari di mezza giornata o giornata intera, con l’accompagnamento delle guide del parco. Le escursioni sono in programma a partire dalle 9.30 secondo il seguente calendario: tutti i sabati e le domeniche dal 7 dicembre al 5 gennaio, a cui si aggiungono lunedì 24 e martedì 24 dicembre, giovedì 26 e venerdì 27 dicembre, lunedì 30 dicembre, martedì 31 dicembre, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio. Per partecipare alle escursioni è necessaria l’iscrizione.