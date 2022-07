I forti temporali fanno danni in Vallese

Strade chiuse in Val Ferret e Nufenen, incendio in una casa in Sassonia, il violento temporale di giovedì sera ha causato danni in Vallese.



Il violento temporale che ha colpito il Vallese giovedì sera ha lasciato il segno. Nell'Alto Vallese una frana ha causato la chiusura del Passo del Nufenen. In Val Ferret l'asse viario La Fouly-Les Ars è stato chiuso a seguito di una frana. Stève Léger, portavoce della Polizia Cantonale.

“Data la situazione di questi due settori, nessuna deviazione è possibile. Il traffico ha quindi dovuto essere interrotto”.



A Saxon, un fulmine ha causato un incendio in una casa di abitazione. "Un fulmine ha colpito una finestra in soffitta alle 21:30", ma l'incendio è stato rapidamente contenuto e non sono stati segnalati feriti.