Incidente in Valle Vigezzo, due persone lievemente ferite

E' di due feriti il bilancio di un incidente accaduto domenica pomeriggio in Valle Vigezzo. Due persone a bordo di una Citroen C3 sono andate asbattere contro il marciapiedi e il muretto di una casa all'altezza del Poliambulatorio Punta Est alla rotonda che porta in via Milano a Santa Maria. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri di Domodossola.