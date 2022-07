Regione, riaperta la candidatura per il Garante degli animali

Con comunicati di nomina del presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 30 giugno, sono stati riaperti i termini delle candidature per la nomina del Garante per i diritti degli animali, mantenendo comunque valide le candidature già pervenute, che quindi non dovranno essere ripresentate.

La scadenza della presentazione delle candidature è il 15 luglio 2022.

Sono stati riaperti i termini anche per altre candidature:

Riapertura dei termini in riferimento all’Avviso per la elezione di due componenti nella Commissione di Garanzia.

La scadenza della presentazione delle candidature è il 15 luglio 2022.

Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature (mantenendo comunque valide le candidature già pervenute, che quindi non dovranno essere ripresentate) per:

Fondazione “Camillo Cavour”, 3 membri per il Consiglio di amministrazione;

Parco nazionale del Gran Paradiso, un rappresentante per il Consiglio direttivo;

Fondazione Dot, Donazione organi e trapianti Onlus, un membro per il Consiglio di amministrazione.

La scadenza della presentazione delle candidature è il 15 luglio 2022.

L’istanza per ciascuna delle candidature deve essere sottoscritta e presentata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:

comm.nomine@cert.cr.piemonte.it

unitamente alla semplice copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione al seguente indirizzo:

https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine

L’informativa per il trattamento dei dati personali è consultabile al link: www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

Per informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari” - Ufficio

Nomine, via Alfieri 15 (2° piano) Torino – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757324,

5757239, 5757199.