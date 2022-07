Precari sanità, i sindacati ai parlamentari piemontesi: "La prossima Finanziaria stabilizzi gli amministrativi"

Cgil, Cisl e Uil hanno voluto così incontrare i parlamentari piemontesi per ribadire le incertezze del momento, per voce dei rispettivi segretari Giorgio Airaudo, Alessio Ferraris e Gianni Cortese. E questa volta, al centro dell'attenzione, non ci sono medici o infermieri, ma gli amministrativi. Quella "fetta" di lavoratori che, a differenza di infermieri e oss, non ha trovato spazio nell'accordo dei mesi scorsi in Regione per la stabilizzazione. “Abbiamo sollecitato i parlamentari piemontesi di tutte le forze politiche a impegnarsi, in vista della prossima legge di bilancio, per l’assunzione del personale amministrativo precario della sanità e a reiterare la norma che ha permesso la stabilizzazione del personale sanitario della Regione. Per questo abbiamo chiesto di rincontrarli dopo l’estate per seguire da vicino l’iter di approvazione della prossima legge di bilancio”, spiegano i segretari, che si sono ritrovati presso la sede regionale della Cisl. Con loro, anche i segretari generali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Guido Catoggio, Sergio Melis e Roberto Scassa.