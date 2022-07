Alpini in festa a Toceno

Le Penne Nere tocenesi festeggiano il 65esimo di fondazione e lo fanno in occasione della consueta festa annuale, in programma il secondo fine settimana di luglio. Il gruppo, fondato nel 1957, è attualmente coordinato da Flavio Zamboni. I festeggiamenti si apriranno già stasera presso la sede in località Prumez dove, alle 21, interverrà lo scrittore Paolo Crosa Lenz che presenterà il suo nuovo libro 'Alpeggi delle Alpi – Alpi e Alpigiani in Val d’Ossola', un approfondito lavoro sulla storia e le memorie di donne e uomini che in luoghi remoti hanno realizzato il loro destino esistenziale. Nell’occasione funzionerà anche un servizio bar con possibilità di gustare i tipici Skinkett.

Domani la festa entrerà nel vivo con alle 11 la riapertura del punto di ristoro e alle 16 l’inaugurazione delle nuove Pioedelle dipinte con il nome dialettale dei rii, sul percorso Promezzo-Arvogno. Dalle 19 cena con trippa e prodotti nostrani e a seguire la serata danzante con “Gianni e la sua Fisarmonica”.

Questo, infine, il programma di domenica 10 luglio: alle 19 ritrovo in piazza della Chiesa; alle 10.15 vermouth d’onore; alle 10.40 alzabandiera e sfilata per le vie del paese accompagnata dalla Banda musicale di Malesco; alle 11 Santa Messa celebrata dal parroco don Paolo Montagnini, seguita alle 11.45 dalla posa della Corona d’Allora e l’Onore ai Caduti. Quindi alle 13 rancio alpino ancora presso la sede del Prumezz. Il pomeriggio proseguirà, alle 16, con la “Wilfolk Band Montecrestese” che allieterà con i suoi canti e le sue musiche tutto il pomeriggio. Inoltre, spazio a giochi popolari per grandi e piccini, tiro alla fune e tradizionale corsa campestre memorial “Tartari Alberto”.