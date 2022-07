Una settimana di musica pop-rock ai piedi del Monte Rosa

Sarà il concerto di domenica pomeriggio alle 14 a chiudere la ‘parentesi’ estiva, a Macugnaga, della Scuola di musica ‘Jungle’ di Arona. I ragazzi che hanno preso parte alla settimana di scuola ai piedi del Monte Rosa terranno il concerto finale nell’area alle spalle dell’albergo Nuovo Pecetto, struttura dove sono alloggiati da domenica scorsa. Eseguiranno più di 25 brani di brani preparati nel corso di questo soggiorno anzaschino.

Una tradizione la scuola estiva in Ossola per i ragazzi della ‘Jungle’. Che negli anni scorsi erano stati alla colonia di Druogno, ma che poi hanno trovato ospitalità a Pecetto.

Sei insegnanti e una quarantina di ragazzi (sui 160 di cui conta la scuola) sono impegnati da sette giorni in questa attività musicale che li vede muoversi, musicalmente, sulla base di un programma che comprende una cinquantina di pezzi pop-rock scelti apposta per il campo estivo. Pezzi tutti raccolti in un libro. I giovani musicisti (l’età va dai 9 ai 20 anni) provano e riprovano scrivendo spartiti e testi, distribuiti in diverse band che durante la settimana riempiono di note i locali del ‘Nuovo Pecetto’. Oltre agli insegnanti, con i ragazzi ‘lavora’ anche Ray Heffernan, noto compositore irlandese che ha voluto anche scrivere dei pezzi per i ragazzi della ‘Jungle’.

Quest’anno una band della scuola aronese ha partecipato a ‘’Sanremo rock’’ e a settembre sarà ospite del teatro Ariston della città ligure.