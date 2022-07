Buona la prima per Basket al Luse FOTO

Nello scenario unico dell'Alpe Lusentino, è tornato il torneo 3vs3 organizzato dalla Cestistica e dal team del Basket al Badu. Come noto, dopo i due anni di stop, è cambiata la location: dal Badulerio alla montagna simbolo di Domodossola. " Non sapevamo cosa aspettarci- le parole del presidente della Cestistica Nicola Guerra- e le nostre speranze sono state davvero ripagate alla grande. C'è stata una super partecipazione, tutto si è svolto nel migliore dei modi e ne siamo davvero felicissimi".

Tra le squadre junior hanno vinto Gli Uluc di Omegna, che hanno avuto ragione in un torneo molto equilibrato e spettacolare che ha visto la presenza di sei team. Nel torneo senior si sono imposti i Cleveland Chiavaliers di Verbania, mentre la gara del tiro da tre punti è stata vinta da Gianmaria Maulini. Mvp del torneo è stato nominato Matteo Nagini.

"Il trofeo ai vincitori è stato consegnato da Elio Spadazzi, il papà di Alessio che rimane sempre nei nostri cuori. Oltre all'aspetto agonistico, c'è stato quello del divertimento con il djset e tanta allegria tra un gruppo di amici. Il nostro grazie- ha concluso Guerra- va al ristorante Vikingo per i trofei, a Dollynoire per i premi e Domobianca 365 per l'ospitalità e i premi. L'evento dal nostro punto di vista è stato un successo, con iscritti anche da Varese, Verbania e Omegna. Siamo riusciti a portare il basket in montagna, al Luse, location stupenda che grazie agli investimenti degli ultimi anni ora si presta a qualsiasi tipologia di evento. Non ci resta che attendere l'edizione 2023".