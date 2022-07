Ecco il programma per la seconda serata dei ‘Giovedì d’estate’ nelle piazze del Borgo della Cultura

Dopo l’ottima affluenza della prima serata che ha visto le vie del Borgo della Cultura gremite di gente per assistere agli spettacoli dei burattini, al concerto in piazza Rovereto e allo spettacolo di giocoleria in piazza Mercato, pronto il programma per la prossima serata.

Giovedì 14 luglio in Piazza Chiossi dalle ore 21 “Granelli di sabbia”, emozionanti storie disegnate con la sabbia.

In Piazza Rovereto dalle ore 21.30 il jazz del Duo Fabrizio Spadea e Roberto Olzer in concerto

Alle 21.30 i palazzi di Piazza Mercato saranno le tele dello spettacolo di Video Mapping e illuminazione architetturale “Borghi di Luce”, organizzato dal Distretto Turistico dei Laghi.