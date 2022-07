Anas si riprende le chiavi dei cancelli posati alle 'Casse''

Clamoroso al Cibali! Avrebbe detto un cronista sportivo. Ma di clamoroso ormai c’è il comportamento di Anas che stamattina si è ripresa le chiavi che aveva consegnato al sindaco di Formazza. Chiavi che sarebbero servite ad aprire i cancelli messi da Anas alla vecchia statale 659 alle Casse. Un tracciato che era stato chiuso dopo l’apertura della galleria. Ora, alle polemiche per questi lucchetti messi alla statale, si arricchisce del gesto di Anas dopo che il Comune di Formazza ha fatto sapere che non si sarebbe accollata responsabilità in caso di problemi sui tornanti.

‘’Si sono riprese le chiavi – dice Bruna Papa, sindaco di Formazza – perché non soddisfatti della nostra lettera di accettazione ma volevano che noi sottoscrivessimo la loro lettera con la quale mi accollavo la loro lettera dopo alcuni lavori di manutenzione fatti da loro. A queste condizioni non ci sto’’.

In sostanza il vecchio tracciato rimarrà chiuso a pedoni e ciclisti. Questi ultimi dovranno percorrere la galleria per raggiungere Formazza. A loro rischio e pericolo!