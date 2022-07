Incidente in Valle Antrona: escursionista elitrasportata in ospedale

Grave caduta per un'escursionista svizzera questa mattina in valle Antrona. La donna è precipitata poco prima delle 9 mentre stava affrontando il sentiero che porta alla Cresta Lago Maggiore e successivamente elitrasportata in ospedale a Novara in codice rosso. Diversi i traumi riportati dalla turista che al momento del trasporto in elicottero era cosciente. Illesa ma profondamente sconvolta per l'accaduto l'amica che era con lei durante l'escursione. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino di Villadossola.