'Nel segno delle donne', alla mostra anche un maxi quadro di Dudreville

Una curiosità tra le opere esposte a Palazzo San Francesco per la grande mostra “Nel segno delle donne tra Boldini, Sironi e Picasso”. E' un un quadro di dimensioni notevoli, che come hanno spiegato i curatori della mostra Federico Troletti e Antonio D'Amico, che a fatica è riuscito a passare dal portone del Palazzo. Si tratta del quadro 'Amore-discorso primo' di Leonardo Dudreville di 266 x 364 centimetri di proprietà della Fondazione Cariplo.

Esposto nel 1924 alla mostra dedicata ai sei pittori del Novecento della XIV Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia 'Amore: discorso primo' raffigura il prospetto notturno di un palazzo veneziano abitato da diversi gruppi di persone. L'’iconografia mette in scena sei "quadri" sul tema dell’amore: al piano terra quello coniugale, diviso tra sentimento romantico e adulterio, anche mercenario ; al piano nobile l’amore filiale, dall’adolescenza all’età adulta. All’interno delle stanze si allude anche all’amore sensuale a quello per l’arte e quello sacro con il quadro della Madonna col Bambino. Il quadro ha una componente autobiografica. Ambientato nella città natale di Dudreville, e comprende i ritratti dell’artista con il bicchiere in mano, del padre (mentre legge il giornale e della prima compagna Marcella mentre lava il bambino. Il quadro hanno spiegato i curatori da solo poteva essere oggetto di una mostra.

“Erano da tanti anni che non veniva esposto – hanno spiegato i curatori della mostra- e tra l'altro, arrivato a Domodossola, è stato oggetto di una serie di indagini diagnostiche con l'uso di un microscopio nuovo e questo ci ha riempito di gratitudine”.