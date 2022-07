Vallese, caduta fatale per un alpinista al Combin de Valsorey nel Canton Vallese

La mattina di giovedì 21 luglio, intorno alle 11, si è verificato un incidente in montagna al Combin de Valsorey nel comune di Bagnes nel Canton Vallese dove una persona ha perso la vita.

Una guida alpina italiana ha lasciato il rifugio Valsorey con il suo cliente al mattino presto e ha raggiunto il Combin de Grafeneire, quando i due alpinisti stavano scendendo attraverso il Combin de Valsorey in direzione del Plateau du Couloir, il cliente è caduto per circa 240 m per ragioni non ancora chiarite.

Una volta giunti sul luogo dell’incidente i soccorritori non potevano far altro che dichiarare la morte dello scalatore.

Le autorità elvetiche hanno avviato un'indagine guidata dalla Polizia Cantonale vallesana.