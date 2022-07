Festival Oxilia, a palazzo San Francesco il reading di Andrea Gattinoni

Martedì 26 luglio alle ore 21.15 presso i Musei Civici Gian Giacomo Galletti Palazzo San Francesco Andrea Gattinoni sarà in scena con "Come l'Eclisse o la Cometa sia Itinerario lirico per voce solista nell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto".

Una lettura che continua il ciclo dedicato all'interno di Oxilia alla grande letteratura. Nel 2021 Gattinoni aveva già dato prova di sé in un reading della Divina Commedia di Dante Alighieri. Un appuntamento che torna e che si colloca quest'anno all'interno della mostra appena inaugurata proprio a Palazzo San Francesco "Nel segno delle donne", con molti celebri capolavori che faranno da cornice e contesto alla lettura dell'Orlando Furioso.

Andrea Gattinoni, diplomato alla Scuola d'arte drammatica Paolo Grassi di Milano, è attore di teatro, cinema e televisione. Regista, autore, ha vinto un Ciak d'oro, recitando in lungometraggi come Si può Fare di Giulio Manfredonia, con Claudio Bisio e Giuseppe Battiston e in spettacoli come Fenicie con la regia di Gabriele Vacis e Lo zoo di vetro con la regia di Ferdinando Bruni.