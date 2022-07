MeteoSvizzera: "Temporali intensi con vento e grandine. Livello di pericolo 3"

Dall'allerta massimo per la canicola e il rischio incendio nei boschi, a quello marcato per fenomeni violenti. "Temporali in vista. Il passaggio perturbato atteso dal pomeriggio e nella notte porterà con sé temporali localmente intensi, con raffiche di vento e grandine": la conferma è arrivata in tarda mattinata, da MeteoSvizzera. Il livello di pericolo è 3, cioè marcato, per tutto il sud delle Alpi.