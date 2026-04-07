Servizio Civile Universale, ultimi giorni per candidarsi con Anpas Piemonte: 10 posti nel Vco

Ultime ore a disposizione per i giovani che desiderano mettersi in gioco in un’esperienza di crescita personale e professionale al servizio della comunità. Il bando per il Servizio Civile Universale scadrà infatti alle 14 dell’8 aprile. A disposizione ci sono 184 posti offerti dalle associazioni Anpas Piemonte, distribuiti in tutte le province della Regione.

L’opportunità riguarda ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni che vogliono entrare a far parte del sistema di volontariato organizzato delle Pubbliche Assistenza. I settori di impiego spaziano dal soccorso sanitario in emergenza-urgenza 118 all’assistenza, fino all’educazione e promozione culturale. Un’occasione concreta, sottolinea l’organizzazione, per contribuire ogni giorno alla tutela della salute e al benessere delle comunità locali.

Un anno di impegno con assegno mensile

Il Servizio Civile Universale ha una durata complessiva di 12 mesi e prevede un impegno settimanale di 25 ore. Ai volontari spetta un assegno mensile di circa 520 euro. Le candidature vanno presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, accessibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Per accompagnare i giovani nella scelta del progetto più adatto e supportarli nella candidatura, Anpas Piemonte ha attivato un sito dedicato ( serviziocivile.anpas.piemonte.it ) con tutte le informazioni aggiornate.

Soccorso 118 e promozione culturale

Scegliere il Servizio Civile in Anpas significa, come ricordano dall’associazione, “vivere un anno ad alto valore umano, civile e professionale”. I volontari diventano parte attiva di un percorso che favorisce la crescita personale, lo sviluppo di competenze trasversali e tecniche e una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella società. Spesso questa esperienza rappresenta il primo vero contatto con il mondo del lavoro e con il senso di responsabilità verso gli altri.

Particolarmente significativa è l’esperienza nel settore del soccorso sanitario 118. Dopo una formazione iniziale strutturata e certificata dalla Regione Piemonte, i giovani volontari affiancano soccorritori esperti nelle attività di emergenza, entrando progressivamente nei turni di ambulanza e partecipando a tutte le fasi dell’intervento. Un percorso intenso che permette di comprendere da vicino il valore del lavoro di squadra, della prontezza decisionale e dell’umanità che caratterizzano il sistema di emergenza.

Accanto al settore sanitario, i progetti di assistenza, educazione e promozione culturale vedono i volontari impegnati in attività di sensibilizzazione rivolte a studenti, cittadini ed enti del territorio, con l’obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso, del volontariato e di corretti stili di vita.

Attenzione all’inclusione: 51 posti riservati

Grande attenzione è rivolta anche all’inclusione. 51 posti sono riservati a giovani con bassa scolarizzazione nei progetti di assistenza e a ragazzi e ragazze in condizioni di difficoltà economica nei progetti educativi. Un impegno che conferma il valore del Servizio Civile come strumento di equità, partecipazione e cittadinanza attiva.

Le possibilità nel Vco

Le opportunità sono distribuite su tutto il territorio piemontese. Nella provincia del Verbano Cusio Ossola le opportunità sono 10, con coinvolgimento di Croce Verde Gravellona Toce, Corpo Volontari del Soccorso Omegna, Corpo Volontari Soccorso Ornavasso, Squadra Nautica Salvamento Verbania e Corpo Volontari del Soccorso Villadossola.