Crodo investe sui giovani: consegnata una borsa di studio internazionale

Un’opportunità internazionale per crescere e imparare: il Comune di Crodo ha deciso di sostenere concretamente i propri giovani attivando una borsa di studio basata sul merito per un programma di approfondimento linguistico all’estero. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Ef Education First Ltd., è rivolta agli studenti delle scuole superiori residenti a Crodo e permette di partecipare, nell’estate 2026, a un’esperienza formativa della durata tra le due e le quattro settimane.

Il Comune sosterrà il percorso del vincitore con un contributo economico fino a 6.000 euro. Tra i sette studenti iscritti al bando, la borsa di studio è stata assegnata a Lara, a cui l’amministrazione comunale invia i migliori auguri per un’esperienza formativa e arricchente.