Oratori, prosegue in Ossola il corso per giovani animatori

Prosegue il corso promosso dal Vicariato dell’Ossola rivolto ai giovani che desiderano intraprendere il percorso da animatori. Il corso ha preso avvio nel mese di marzo e continua ora con altri due incontri: venerdì 17 aprile alle 18.00 all’oratorio di Domodossola e venerdì 8 maggio sempre alle 18.00 all’oratorio di Villadossola. Il corso prevede formazione di primo livello per aiuto animatori o animatori alla prima esperienza e di secondo livello per animatori già esperti. Al termine di ogni incontro, sarà possibile fermarsi in oratorio per la cena.