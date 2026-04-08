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Attualità | 08 aprile 2026, 08:30

Poste Italiane, anche nel Vco i seminari di educazione finanziaria anche in Lis

Il 9 aprile due incontri online gratuiti su bilancio familiare e gestione del credito rivolti ai cittadini della provincia

Poste Italiane, anche nel Vco i seminari di educazione finanziaria anche in Lis

Proseguono nel mese di aprile i webinar di educazione finanziaria promossi da Poste Italiane, rivolti ai cittadini del Verbano-Cusio-Ossola con l’obiettivo di offrire strumenti utili per una pianificazione finanziaria consapevole.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 9 aprile, con due sessioni: alle ore 10 sul tema “I conti di casa”, con sottotitoli e interprete LIS, e alle ore 16 su “La gestione del credito”.

Nel corso dei webinar saranno forniti suggerimenti pratici per gestire al meglio il bilancio familiare e per pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, aiutando cittadini e famiglie a compiere scelte più consapevoli e in linea con le proprie esigenze.

La partecipazione è gratuita: è possibile iscriversi accedendo alla sezione dedicata all’educazione finanziaria sul sito di Poste Italiane, dove sono disponibili anche contenuti multimediali e percorsi formativi già realizzati per approfondire la gestione delle risorse personali.

comunicato stampa a.f.

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