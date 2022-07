All’Ossola Guitar Festival Michela Podera e Raffaele Mezzanotti

Giovedì 28 luglio al Santuario del Boden alle 21 si esibirà il Duo Podera-Mezzanotti che proporrà il concerto dal titolo "Il Novecento Sud America ed Italia".

Il duo composto dalla flautista Michela Podera e dal chitarrista Raffaele Mezzanotti, entrambi laureati con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Bergamo, nasce nel 2012. Si inserisce fin da subito in rassegne di prestigio, presentando programmi che dalla musica barocca sfociano nella musica contemporanea. Il duo si è perfezionato in masterclass di musica da camera tenute dai chitarristi Giulio Tampalini, Luciano Marziali, Giovanni Podera, Marco Salcito e in un corso annuale del Maestro Roberto Ranieri.

La compositrice Teresa Procaccini ha dedicato al duo il brano Circus Dance op. 247, presentato in prima esecuzione assoluta nel maggio 2017. Il duo vanta un vasto repertorio, che tocca diversi generi e periodi. Vengono di seguito presentate alcune proposte di programma, che possono essere adattate ad ogni contesto.

Michela Podera, nata a Bergamo nel 1995, ha conseguito il Diploma Accademico di II livello con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo, sotto la guida di Paola Bonora. Si perfeziona in flauto con Andrea Manco e in ottavino con Giovanni Paciello.

È docente di flauto per i corsi pre-afam presso i Conservatori Monteverdi di Cremona e Donizetti di Bergamo. Rinomati compositori contemporanei - Procaccini, Tagliamacco, Gilardino, Ugoletti - le hanno affidato la prima esecuzione delle proprie opere, a lei dedicate, per flauto solo e formazione cameristica. Si è esibita con l’Orchestra Giovanile di Caracas e la Sistema Europe Youth Orchestra al Teatro alla Scala e in qualità di solista con l’Orchestra Galilei di Fiesole. Come primo flauto ha collaborato con l'Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali di Milano, con l’Orchestra Sinfonica Giovanile della Svizzera Italiana e con FuturOrchestra, diretta da illustri direttori.

Ha ottenuto l’idoneità come flautista nelle Orchestre dei Conservatori di Pescara, Siena e Cosenza ed è inoltre risultata idonea nelle audizioni per flauto per l’Orchestra Giovanile della Svizzera Italiana e l’Orchestra Roma Tre. Si è esibita in prestigiose sedi quali i Teatri Dal Verme e Arcimboldi, la Sala Verdi e il Duomo di Milano; i Teatri Donizetti e Sociale di Bergamo; Piazza della Signoria a Firenze; il Teatro Coccia di Novara, il Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro Sociale di Como. Ha collaborato inoltre, tra le varie orchestra, con I Solisti Veneti, diretti da Claudio Scimone. In duo con il chitarrista Giulio Tampalini si è esibita all’interno del Ventitreesimo Convegno Internazionale di chitarra ad Alessandria e in altre prestigiose rassegne. Si è aggiudicata diversi riconoscimenti, tra i quali il premio Falaut 2013 come miglior flautista solista della manifestazione al Concorso Musicale Nazionale “Civica Scuola di Musica Fondazione Milano” e la borsa di studio “Lino Barbisotti”, nonché primi premi in diversi concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Concorso internazionale di Bellagio (CO), il Trofeo André Campra (BI) e il Concorso “Città di Tradate” (VA) in duo flauto e chitarra (primo premio assoluto con lode). Collabora con la Casa editrice Curci alla pubblicazione di testi dedicati al flauto e alle discipline musicali. Si è esibita come solita in diretta Mediaset. Ha ottenuto l’idoneità come docente di flauto AFAM presso numerosi Conservatori.

Raffaele Mezzanotti, nato a Cernusco sul Naviglio nel 1991, ha ottenuto con il massimo dei voti e la lode il Diploma Accademico di II livello presso il Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo, studiando con i Maestri Giovanni Podera e Luigi Attademo.

Si è perfezionato in diverse master classes tenute dai Maestri Marco Tamayo e Eduardo Fernandez. La Masterclass ‘’Chitarrintorno 2012’’, tenuta da Giovanni Podera e Gippo Mercoli, gli ha permesso di vincere la borsa di studio per partecipare all’International Guitar Summer School tenuta da Giulio Tampalini. Ha partecipato inoltre a corsi di perfezionamento di musica da camera, seguito dai Maestri Luciano Marziali e Marco Salcito. È stato premiato in vari concorsi nazionali e internazionali, ottenendo, tra gli altri, il primo premio assoluto nel “2° Concorso Musicale Nazionale Chitarra e Musica da Camera” a Cassano Magnago, il primo premio assoluto nel “12° Concorso Nazionale di Interpretazione Musicale” a Valstrona, il primo premio assoluto al concorso musicale “Trofeo Andrè Camprà” a Graglia. Si è esibito in diversi eventi e manifestazioni chitarristiche, tra i quali ‘’IX Segovia Day bergamasco’’, ‘’Azzano classica – settimana musicale di Primavera’’, “Affinità inconsuete” presso Casa Natale Donizetti a Bergamo (BG), “Le influenze romantiche e neoclassiche nel repertorio della chitarra” presso il Salone Riccardi del Teatro Donizetti a Bergamo (BG). Ha suonato inoltre in prestigiose sale, quali la sala Locatelli a Bergamo (BG), l’auditorium Giovanni Arvedi di Cremona (CR) e l’aula Picta di Bergamo in occasione della Notte Bianca dell’Arte.

È presidente dell’Associazione “Giardino della musica” con sede a Cavenago di Brianza (MB).