Tva e il rinnovato cammino Stockalper: risorse importanti per il turismo sostenibile del territorio

I camminatori svizzeri rappresentano un fattore importante per l'economia dell'Ossola e della provincia del Vco. A riferirlo, giovedì mattina, nell'ambito della presentazione del progetto interreg “Tva il rinnovato cammino dello Stockalper” è stato il presidente della commissione internazionale del Rotary Club e rappresentante Rotary Briga Vallese, Roberto Parlanti.

“Gli escursionisti svizzeri -ha detto Parlanti- rappresentano 2 milioni di franchi per il territorio; si tratta di 15 mila persone che tutti gli anni camminano nei sentieri dell'Ossola, quindi un fattore molto importante per la nostra economia. Il 72 per cento di questi escursionisti usa i mezzi pubblici e ritorna in Svizzera in treno, quindi si tratta di un'economia assolutamente coerente con gli obiettivi climatici e la valorizzazione della natura”.

Parlanti ha annunciato che il Rotary club Stresa e Rotary club Briga sono disponibili durante quest'anno rotariano ad offrire ''un service per i sentieri”.

Il nuovo percorso della Via Stockalper ricalca il percorso transfrontaliero che collegava Briga a Domodossola ed è stato valorizzato nel suo tracciato originario, ovvero passando attraverso la Val Divedro, superando il passo del Sempione. Questo va nella direzione di uno sviluppo turistico sostenibile dell'Ossola. Realizzato nel seicento dal barone Kaspar Stockalper per facilitare i commerci tra Italia e Svizzera e rendere percorribile le mulattiere alle carovane dei commercianti anche nella stagione invernale, ora viene proposto in un percorso che si sviluppa su 4 tappe. Ognuna ha una particolarità ambientale: dalle gole solcate dai torrenti, ai boschi di larici.

Giovedì mattina, a documentare con immagini il percorso due trekker di Itiner.Aria, Alberto Conte e Sara Massarotto, che hanno percorso il cammino che collega Briga a Domodossola servendosi anche del trenino verde e dell'Autopostale.

La presentazione si sviluppata attraverso un convegno al quale sono intervenuti il vicesindaco Franco Falciola, il presidendente della provincia del Vco Alessandro Lana, il vicesindaco di Varzo Mauro Tiboni, il referente tecnico per gli interventi del rinnovo del sentiero Alessandro Pirocchi, il presidente dell'Associazione “Sentieri Ossolani” di Berna, Peter Krebs e Roberto Parlanti, presidente della Commissione Internazionale Rotary Club, rappresentante Rotary Briga (Vallese).

“Questo progetto - ha detto il vicesindaco Franco Falciola - rientra nel programma degli interventi previsti nel progetto TVA il trenino verde delle alpi di cui Domodossola è parte attiva. E' un punto di partenza, c'è ancora molto da fare, però abbiamo visto che c'è la possibilità di ulteriori interventi di valorizzazione del percorso. Vedremo insieme ad altri comuni come lavorare su altri progetti”.

Nei Comuni interessati di Varzo, Crevoladossola e Trasquera sono stati eseguiti interventi per circa 120 mila euro. Spiega il referente tecnico Alessandro Pirocchi: “L'intervento ha previsto la sistemazione della tratta da Gondo a Domodossola. Il sentiero aveva una sua continuità fino a Domodossola attraverso la Val Bognanco ma il tracciato originario che passava dalla Val Divedro era impercorribile. I grandi lavori di costruzione del tunnel e della strada napoleonica avevano cancellato il sentiero. Grazie ad una collaborazione tra Cai, associazione Sentieri Ossolani e amministrazioni locali abbiamo dato vita a una ricerca sul tracciato per dare nuova continuità alla tratta Gondo,Varzo e Crevola. Sono state trovate delle soluzioni e su quelle abbiamo fatto interventi e aperto un primo tracciato, in attesa di portare a compimento la tratta tra Paglino e Iselle con futuri progetti e risorse”.