Domenica è tempo di Mozzafiato Trail

Ci siamo: domenica 31 luglio si terrà l’edizione 2022 di Mozzafiato Trail, che ritorna dopo la sospensione del 2020 e del 2021 e che prevede tre gare che si svilupperanno sui sentieri della bella e selvaggia Valle Cannobina. Come ormai tradizione partenza e arrivo di tutte le gare saranno nell’affascinante scenario del Borgo Antico di Cannobio, cuore della parte più bella della cittadina adagiata sulle rive del Lago Maggiore.

La novità più importante è sicuramente la Maratona della Valle Cannobina, valida come Trofeo Erminio Ferrari, sulla distanza di ben 42,650 km per 2.540 m D+, con partenza domenica alle 7.00.

Tornerà anche la Mezzafiato, la cui lunghezza è comunque di tutto rispetto: ben 27 km per 1.337 m D+, con partenza alle 9.00 di domenica 31 luglio.

Lo stesso percorso vedrà protagonisti anche gli atleti della Mezzafiato a staffetta, in partenza sempre alle 9.00: il primo staffettista correrà un primo tratto da 12,550 km, con 940 D+, mentre il secondo sarà impegnato per un tratto più lungo, 14,300 km, ma decisamente più scorrevole, con “soli” 397 m D+.

Non basta: per i meno competitivi, ma ugualmente sportivi, ci sarà anche una Camminata non competitiva di Nordic Walking.

Inoltre per i più piccoli ci sarà un gustoso antipasto sabato 30 luglio: con la Mozzafiato Bocia Trail, alle ore 18.00, 3 km di corsa per i bimbi da 0 a 14 anni!

Una delle caratteristiche di Mozzafiato Trail è l’accoglienza che i villaggi sparsi lungo i diversi percorsi riservano a tutti i partecipanti: anche quest’anno sarà così, un’intera valle si stringerà intorno agli atleti che si metteranno in gioco in questa difficile competizione.

Le iscrizioni sono aperte: per la Maratona della Valle Cannobina il costo online fino a giovedì 28/7 è di € 40,00, ma sarà possibile iscriversi in loco anche il giorno della gara a un costo maggiorato (€ 50,00).

Per la Mezzafiato il costo on line è di € 30,00, mentre domenica 31 luglio costerà € 40,00; medesimo il costo d’iscrizione per la Mezzafiato a staffetta. Tra l’altro sono già iscritti atleti provenienti dalla Svizzera, dalla Germania e dalla Grecia.

I risultati del 2019

Nell’ultimo anno in cui Mozzafiato Trail si disputò, nel 2019, le vittorie andarono all’atleta di casa Cristian Minoggio e a Monica Moia nella gara lunga, a Daniele Gallon e a Benedetta Broggi nella Mezzafiato e a Spirit-Osè (Sara Barboglio – Manuela Monteforte) nella staffetta femminile, MA.MA (Arianna Matli – Giovanni Martinoli) nella staffetta mista e a Calaflower (Thomas Geneselli – Simone Esposito) nella staffetta maschile.

Tutte le altre informazioni sono disponibili sul sito www.mozzafiatotrail.it.