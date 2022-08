Nicola Salsa reggerà la parrocchia di Vogogna

Nuovo parroco di Vogogna sarà don Nicola Salsa. Quarantaquattro anni, don Nicola porta con sé una ricca esperienza maturata nell’impegno tra i giovani, a Novara san Giuseppe, a Cerano, a Omegna e negli ultimi due anni mettendosi a disposizione delle necessità pastorali della grande parrocchia di Domodossola. Succede a don Paolo Pessina.

“Già da parecchio tempo il vostro parroco don Paolo mi aveva chiesto, dopo venticinque anni di ministero a Vogogna, di poter vivere una nuova esperienza di immersione nella Parola di Dio andando a vivere in Terra Santa” scrive il vescovo Franco Giulio Brambilla.

“Voi stessi – conclude il vescovo - conoscete il suo amore per quei luoghi e per la Parola di Dio che in questi molti anni fra voi ha mosso l’impegno e la dedizione con la quale si è dedicato all’annuncio e alla cura pastorale della vostra comunità, riuscendo, ne sono certo, a farvi assaporare e amare la bellezza del Vangelo e delle Sacre Scritture. Proprio per questo, dopo aver sentito il parere del Consiglio Episcopale Novarese ho pensato di poter accogliere il suo desiderio”.