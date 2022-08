Aumentano gli avvistamenti dei gipeti nei parchi ossolani. L'ente di gestione segnala che "nei primi 6 mesi del 2022 nelle valli in cui ricadono i siti della Rete Natura 2000 gestiti dall’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola (Formazza, Antigorio, Divedro, Bognanco, Antrona e Anzasca) sono state raccolte 28 osservazioni del maestoso avvoltoio alpino, il numero massimo raggiunto per semestre".

"La maggior parte delle osservazioni con foto e video -sottolineano dai Parchi dell'Ossola- hanno riguardato singoli individui, mentre in 5 casi sono stati osservati 2 individui. Rispetto agli anni precedenti sono stati individuati più adulti. In tre casi l’adulto era in compagnia di un individuo giovane o immaturo. Uno degli individui osservati è risultato essere marcato: si tratta di Luzerna BG1071, filmato l’11 gennaio in valle Antrona".