La soprano Serena Fazio e il chitarrista Francesco Spina all’Ossola Guitar Festival

Un repertorio classico è quello portato dal duo Serena Fazio soprano e da Francesco Spina alla chitarra alla Chiesa Parrocchiale di Baceno mercoledì 3 agosto alle 21 per l’Ossola Guitar Festival.

Serena Fazio, 26 anni, ha iniziato gli studi al “Conservatoire de la Vallée d'Aoste” continuando successivamente all'Istituto "Achille Peri" di Reggio Emilia, dove si è laureata in canto lirico con il massimo dei voti, sotto la guida del mezzosoprano Sonia Ganassi. Ha iniziato la sua esperienza musicale nel 2014 al Teatro Comunale “Toselli” di Cuneo durante la presentazione dell'opera "Elisir d'Amore" di Donizetti facendo parte del coro lirico piemontese. Durante i suoi anni di studio ha partecipato a diversi corsi di perfezionamento, molti dei quali tenuti da nomi illustri nel mondo del canto lirico, ottenendo così la possibilità di specializzarsi in diversi repertori musicali. Nel 2018 ha partecipato a un laboratorio di arte scenica e di canto durante il "Teatro dell'Opera Festival 2018" dedicato a Rossini, nella città di Matera. Nel 2019 ha ricoperto vari ruoli in rappresentazioni come "Narciso" di Massenet, "Suor Angelica" di Puccini e alcune altre operette come "Bastiano e Bastiana" di Mozart e “Il Campanello” di G. Donizetti. Nel 2019 è stata in tournée in Giappone in formazione di trio soprano, flauto e pianoforte. Nel 2021 è attiva in formazione cameristica con il chitarrista Francesco Spina.

Francesco Spina è nato nel 1995 a Verbania. Si è avvicinato al mondo della chitarra all'età di 13 anni, avviato dal padre. Frequenta l'Istituto Musicale “Achille Peri” di Reggio Emilia, sotto la guida del M° Claudio Piastra. Durante i suoi studi accademici ha partecipato a diverse masterclass con alcuni dei nomi più importanti nel mondo della chitarra, perfezionando la sua tecnica con Marcos Vinicius il Presidente dell'Accademia Musicale di Milano, con Oliver Pelmoine professore del Conservatorio di Digione, con Carlos Bonell insegnante della Royal College of Music di Londra, con il concertista Maurizio Colonna e con i compositori Jorge Cardoso e Carlo Carfagna. Diversi sono i suoi premi vinti in questi anni, dal premio come miglior allievo nell'XI Corso Internazionale di Formazione e Perfezionamento in Musica da Camera all'Isola del Giglio da Marco Annunziati al Diploma d'Onore al Concorso Internazionale “TIM” a Parigi. Ha vinto il 1° premio come solista ai seguenti concorsi: “Giovani Talenti” di Pavia; “I Colori della Musica” di Città di Celano; Internazionale di Musica “Val Tidone” di Piacenza; “Riviera della Versilia – Daniele Ridolfi” di Viareggio; Internazionale “Giulio Rospigliosi” di Pistoia; Internazionale “Rovere d'Oro” di Imperia (per due volte). Come chitarrista classico e barocco si è esibito in Italia, Francia, Spagna, Repubblica Ceca e Lettonia. Suona con una chitarra del celebre liutaio cinese Yulong Guo (Mod. Chamber Concert).

Il duo eseguirà musiche di Berlioz, Fauré, De Falla, Schubert