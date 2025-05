A Verampio la mostra provinciale della razza bruna e pezzata rossa

A Verampio, Crodo, torna nel week end del primo maggio la quinta mostra provinciale della razza bruna e della pezzata rossa organizzata dal Gruppo Allevatori di Valle, il Comune di Crodo e la Proloco 2.0. Quattro giorni dedicati alla esposizione e valutazione dei capi di bestiame, ma anche per stare insieme e divertirsi. Il programma è infatti ricco. Si comincia giovedì 1 maggio alle 20.30 con una serata di beneficenza alla scoperta del Consorzio Erba Bona con la sua fondatrice Vittorina Prina. Venerdì 2 maggio alle 19 la festa aprirà con il servizio di ristoro e alle 21 la serata proseguirà con il tributo a Vasco con i Malati Vascolari. Alle 23.30 poi discoteca con dj Zaro.

Si prosegue poi sabato 3 maggio: alle 15 vi sarà una dimostrazione di cani da conduzione e la mungitura per bimbi con piccole caprette. Alle 16 invece ci saranno le sfide a squadre per veri appassionati di birra con il Gruppo Giovani Antigorio. Alle 19 poi è in programma una serata country con menù a tema. Alle 20.30 poi musica dal vivo con "Big River Band" e alle 22 discoteca con dj Jacopo.

Domenica 4 maggio al mattino alle 9 inizierà l'esibizione delle categorie manze razza bruna e razza pezzata rossa, a seguire poi la sfilata dei giovani conduttori e la finale delle manze. Al pomeriggio dopo le 14 vi sarà la sfilata e la proclamazione delle campionesse tra vacche da latte e razza bruna.

Si prosegue poi con l'apericena a buffet con la musica di dj "113" fino a tarda serata.