Proseguono le iniziative del comune di Crodo per la riqualificazione del Parco delle Terme. Come già accaduto nei mesi scorsi, è in programma per sabato 12 aprile una nuova giornata di pulizie, a cui possono partecipare tutti i cittadini.

L’appuntamento è fissato per le 8.30, per una giornata ecologica con lo scopo di riportare il parco al suo originario splendore, in vista della bella stagione. In caso di maltempo, la giornata di pulizia sarà rimandata al sabato successivo, 19 aprile.