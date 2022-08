Monte Rosa sentinella attenta dei cambiamenti climatici

La cronaca, il racconto dei superstiti, le inchieste…..i morti. La tragedia della Marmolada, fresca di cronaca, ma tragica per l’accaduto rimbalza in Ossola. Lo fa attraverso un articolo su ‘’Il Rosa’’, il giornale di Macugnaga e della Valle Anzasca, diretto dall’amico Paolo Crosa Lenz.

In prima pagina, sull’ultimo numero, ‘’Il Rosa’’ titola: ‘’Chi non conosce la Storia, ci ricasca’’.

Poche righe, partendo della Marmolada , per tuffarsi nel 1872, quando fu realizzata la prima ascensione alla parete Est del Monte Rosa. Per ricordare che nove anni dopo avvenne la tragedia del Marinelli. ‘’Il Rosa’’ ricorda che allora il parlamento del Regno d’Italia pronunciò le fatidiche frasi ancora attuali ‘’Chiudere per legge l’ascensione alla parete est’’.

‘’Chi non conosce la storia ci ricasca’’ rimarca il giornale perché ‘’l’alpinismo contemporaneo ha il dovere di affrontare con occhi nuovi le Alpi che stanno repentinamente cambiando……. Consapevoli del valore della vita e della libera pratica di scalare i monti’’.

Il giornale ricorda che ‘’oggi irrompe un elemento nuovo: i cambiamenti climatici che vedono nel Monte Rosa una sentinella attenta’’.