Vette d'artificio, cancellato lo show del 14 agosto a Santa Maria

Anche la serata piromusicale di Santa Maria Maggiore è stata cancellata. Dopo l'annullamento dello spettacolo inaugurale al Mottarone di Vette d'ASrtificio, anche la serata in Valle Vigezzo in programma al 14 di agosto è stata cancellata. “A causa della siccità persistente, permane in Piemonte lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, secondo l'ordinanza in vigore dallo scorso 21 luglio” spiegano dall'organizzazione.

“Non ci è dunque possibile confermare lo show piromusicale targato Vette d'artificio in programma inizialmente il 14 agosto” continuano gli organizzatori.

“Siamo molto dispiaciuti, ma anche consapevoli che in questo momento questa sia l'unica opzione corretta. Al prossimo anno!” concludono.