Il Festival Oxilia alla Madonna della Neve di Domo con l’ensemble Simiot

Per il Festival Oxilia - teatro e musica per la terra d'Ossola giovedì 4 agosto alle ore 21.15 presso il santuario della Madonna della Neve di Domodossola, alla vigilia della festa della chiesa, l'ensemble Simiot si esibirà nel concerto "Piccolo classicismo strumentale per la festa della Madonna della Neve".

Verranno eseguite musiche di W. A. Mozart, F. J. Haydn, L. van Beethoven e F. Devienne.

Il santuario della Madonna della Neve di Domodossola vede quest'anno l'importante anniversario dell'affresco dell'altare maggiore, datato 1372, e costituisce uno dei più antichi santuari ossolani dedica) al culto mariano.

Con questo appuntamento Oxilia rende ancora una volta omaggio a un luogo simbolo dell'Ossola e della città di Domodossola, ricco di storia, arte e tradizione.

Nicola Zuccalà e Rocco Carbonera: clarinetti, Leonardo Dosso: fagotto Con strumenti d'epoca