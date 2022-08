Ritorna la festa ai Laghetti di Moino

Appuntamento sabato con l’annuale festa ai Laghetti di Moino, organizzata dai Comitati Tocenesi. Il programma prevede alle 10 la visita al nuovo caseificio ed al nuovo bivacco presso l’alpe Ruggia.

Alle 10.45 la Santa Messa in ricordo dei Caduti della Montagna e alle 12 l’apertura del posto di ristoro con prodotti tipici e servizio bar. Il pomeriggio proseguirà all’insegna dell’allegria con le musiche del fisarmonicista Leandro e i canti popolari. Per raggiungere la zona della festa è possibile compiere una facile passeggiata di circa un’ora di cammino dalla Piana di Vigezzo (in occasione della festa il prezzo della funivia sarà scontato, in particolare per le famiglie con bambini).

Funzionerà anche un servizio di elicottero con partenza dal piazzale presso la seggiovia di Arvogno, dalle 7.30 alle 8,30 e con ritorno dalle 16.