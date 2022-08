Contrasto allo spaccio con “Scuole sicure”: 27mila euro per il Vco

“In previsione della ripresa dell’anno scolastico 2022/23, con l’operazione ‘Scuole sicure’ sono in arrivo in Piemonte circa 229 mila euro per finanziare iniziative di contrasto allo spaccio di stupefacenti vicino agli istituti scolastici del territorio. Misure rese possibili grazie all’impegno di Matteo Salvini, che ha avviato i progetti nel 2018, e al sottosegretario Nicola Molteni, che ha proseguito il lavoro. Risorse che saranno destinate ad iniziative per contrastare il fenomeno dello spaccio dinanzi agli edifici scolastici, in diversi comuni del territorio regionale. Ennesima promessa mantenuta che conferma la serietà e l’efficienza della Lega al Governo: il nostro impegno in tema di sicurezza non è mai mancato e siamo felici di questo risultato raggiunto”. Lo afferma in una nota il deputato Riccardo Molinari della Lega, capogruppo a Montecitorio e segretario del partito in Piemonte.

Di seguito l’elenco dei comuni beneficiari, suddivisi per provincia:

- Alessandria: 28 mila euro tra Acqui Terme e Valenza

- Biella: 13 mila euro a Cossato

- Cuneo: 26 mila euro tra Saluzzo e Borgo San Dalmazzo

- Novara: 39 mila euro tra Galliate, Oleggio, Arona.

- Torino: 84 mila euro tra Rivalta di Torino, San Mauro Torinese, Ciriè, Piossasco, Beinasco, Alpignano, Leini, Giaveno, Pianezza, Volpiano, Vinovo, Caselle Torinese, Avigliana, Rivarolo, Canavese.

- VCO: 27 mila euro tra Domodossola e Omegna

- Vercelli: 12 mila euro a Borgosesia