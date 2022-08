GdF, Maietta al comando della Compagnia di Domodossola

Alla caserma “Simonetta” di Verbania, alla presenza del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. Antonello Reni, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento alla carica di Comandante della Compagnia di Domodossola tra il Cap. Marco Ghenda e il Cap. Mauro Maietta.

Il Capitano Ghenda, destinato a un prestigioso incarico presso il Gruppo di Belluno quale Comandante, dopo quattro anni cede il comando al Capitano Maietta.

Il nuovo comandante della Compagnia è nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) 28 anni fa, ha frequentato il corso ordinario presso l’Accademia della Guarda di Finanza dal 2012 al 2017, al termine del quale ha ricoperto l’incarico di Comandante della Sezione Operativa e dei Baschi Verdi presso il Gruppo di Crotone, partecipando ad importanti attività di Polizia Giudiziaria.

Successivamente ha ricoperto l’incarico di Ufficiale istruttore presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila, contribuendo alla formazione degli allievi.

Il Colonnello Reni ha rivolto al Capitano Ghenda l’apprezzamento per la collaborazione fornita nel periodo trascorso in Ossola e per i risultati di servizio conseguiti, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni ed ha formulato al nuovo Comandante della Compagnia di Domodossola i migliori auspici ed auguri per l’assunzione del nuovo incarico, invitandolo a profondere il massimo impegno nell’attività operativa al servizio della comunità Ossolana.