Sei vacche e un toro uccisi da un fulmine in un alpeggio di Crodo: la disperazione degli allevatori

Sono sette i capi morti, sei vacche e un toro, colpiti da un fulmine domenica notte, in un alpeggio dell'Ossola, nel Comune di Crodo. Gli animali sono dell'azienda Borda Fratelli di Marene, paese del cuneese. A raccontarci l'accaduto, sconsolato, Fabio Borda: "Domenica notte in zona c'era un temporale violentissimo. Il nostro operaio ci ha detto che, in vent'anni che sale in alpeggio, non aveva mai visto niente del genere".

La macabra scoperta nella giornata di ieri, dopo che risultavano mancare all'appello alcuni capi. I timori erano forti, perché la zona era stata colpita da centinaia di fulmini. Poi la triste conferma. Gli animali erano a terra, sotto una pianta squartata da cima a fondo. "Un danno, per l'azienda, che supera i 20mila euro. Non bastavano i lupi, che ci creano ogni anno danni per migliaia di euro. Quest'anno ci si è messa la siccità e ora questa fulminazione, che ci ha ammazzato il toro e sei vacche, di cui alcune gravide. È davvero un disastro".

Nelle scorse ore è già intervenuta l'Asl competente, per verificare gli accadimenti. Domani un elicottero caricherà gli animali per portarli verso la strada e da qui in un centro dove le carcasse saranno smaltite. Un ulteriore costo in capo all'azienda, in un anno davvero da dimenticare per gli allevatori.