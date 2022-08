I dipinti di Erminia Ferrari in mostra a Toceno

S’intitola “I dipinti di Erminia Ferrari” la mostra che sarà inaugura mercoledì 10 agosto alle 10 a Toceno. Allestita presso la sala parrocchiale, l’esposizione sarà visitabile per una settimana, fino al 17 agosto tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30.



Scrive Renata Ada-Ruata: “La Signora Erminia, pittrice, vive in armonia con la natura: le montagne che la circondano, dove è nata tanti anni fa, e i fiori del suo giardino e dei campi, che siano gloriosi o umili. Erminia Ferrari non ha studiato in un’accademia di pittura, ha saputo avvicinarsi con cura, pazienza e cuore alla natura. Una sera di malinconia gli è venuto un profondo desiderio di dipingere, allora ha preso un pennello è ha cominciato a dipingere, a rendere perenne quella natura che ha intorno a lei. Dipinge montagne e i fiori che tanto ama per la bellezza e la dolcezza che offrono alla sua anima. Erminia ha una lunga vita di lavoro e di amore alle spalle, oggi vi presentiamo una parte delle sue creazioni. Sono di una notevole inventiva personale”.