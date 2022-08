La stazione di Baceno, dopo che nella notte è intervenuta in supporto alle operazioni di recupero per l'auto precipitata dalla strada del Devero, ha dovuto intervenire oggi insieme al SAGF, sul sentiero sotto i Piani della Rossa, per portare soccorso ad una donna di 51 anni di Veruno con probabile frattura ad una caviglia.

I soccorritori hanno dovuto intervenire a piedi, poiché tutti gli elicotteri regionali erano impegnati in altri interventi di maggiore gravità.