Oxilia Festival, in scena a Calasca 'Le Allegre Compari di Windsor'

Nuovo appuntamento con il teatro proposto da Oxilia Festival. Martedì 16 agosto alle ore 21.15 presso la piazza di Antrogna a Calasca, davanti alla stupenda Cattedrale tra i boschi, andrà in scena lo spettacolo 'Le Allegre Compari di Windsor'.

Questa produzione è il risultato, come il precedente 'Le ho mai raccontato del Vento del Nord', andato in scena a Domodossola, della collaborazione tra Compagnia Dellozio e la bresciana DreaMusical Teatro. “Le 'Comari -sottolineano gli organizzatori- sono state prodotte con una residenza artistica a Calasca, grazie alla disponibilità del paese e del parroco don Fabrizio Cammelli, che Oxilia ringrazia per la sua apertura ai terni della cultura e delle attività artistiche per il territorio. Lo spettacolo era andato in scena a Varzo nel cartellone 2021 e nel 2022 abbiamo voluto restituirle alla comunità anzaschina che ne ha ospitato l'allestimento. Fare cultura e produrre spettacoli in Ossola non solo è possibile, ma è anche vantaggioso e porta un valore aggiunto alle comunità e al lavoro degli artisti”.