Cosasca, un nuovo autovelox sulla strada provinciale

Sarà più sicura la strada provinciale a Cosasca. Entrerà in funzione a breve il nuovo autovelox fisso installato sulla strada provinciale. L'iniziativa si inserisce nel progetto di miglioramento della sicurezza della circolazione stradale portato avanti dall'amministrazione Viscardi.

“È una risposta alle numerose segnalazioni arrivate dai cittadini - dice il sindaco Renzo Viscardi – segnalazione che non potevo certo ignorare. Le auto e le moto sfrecciano a tutta velocità , incuranti di essere in un centro abitato dove vi è l'obbligo dei 50 km/h e in alcuni tratti anche dei 30 km/h, causando vere situazioni di pericolo”.

"L'intento non è certo quello di far cassa , che non è mai stato uno scopo dell'amministrazione comunale - spiegano dal Comune - ma l'installazione dello strumento ha l'obiettivo principale di far diminuire la velocità dei veicoli in transito e di conseguenza di potenziare la sicurezza degli abitanti. Pertanto la raccomandazione è quella di essere prudenti e di percorrere la provinciale secondo i limiti consentiti".

La comunicazione del sindaco pubblicata sulla pagina Facebook del comune di Trontano ha subito riscontrato grande favore in particolare dagli abitanti della zona che ne richiedono altri nelle zone maggiormente frequentate dai pedoni come ad esempio nei pressi del bar San Giorgio o ancora vicino all'ex cooperativa di Cosasca.