Da anni l'Ossola attende importanti interventi sulle strade

E’ ormai quasi finita l’estate e, come ormai da anni avviene, dei lavori di Anas in Ossola non c’è quasi traccia.

I programmati, interventi sulla statale 33 ai viadotti a Ornavasso e Villadossola – dove da molti mesi la carreggiata è stata ristretta – non sono mai iniziati, nonostante Anas li avesse previsti per primavera. Una situazione che non trova spiegazioni e che crea disagi per chi transita sulla superstrada ossolana.

Altra carenza è lo stato della statale 33 verso il confine. Strada su cui si attendono sostanziali interventi. Ma pare che a causa dell’aumento dei prezzi slittino ancora io lavori alle galleria di Iselle, Paglino e Balmolonesca. Alcune sono incompiute (Paglino) poiché da anni aspettano di essere ultimate. Un brutto biglietto da visita per i turisti stranieri che ogni anno arrivano da Nord.

Unica certezza il via ai lavori nella galleria di Montecrevola, annunciati pochi giorni fa con interventi sull’impianto di illuminazione e la posa di un sistema di videosorveglianza. Ma la galleria aspetta da oltre 15 anni di essere messa in sicurezza dopo che era stata definita una della più pericolose da Eurotap, il programma continentale di verifica dei tunnel.