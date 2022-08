A Craveggia va in scena ‘Supereroi da Commedia’

Venerdì 19 agosto alle 21 a Craveggia, per la rassegna ‘Terra e Laghi’, la compagnia La Gru Ragazzi porta in scena nel sagrato della chiesa di San Giacomo lo spettacolo per famiglie ‘Supereroi da commedia’. In caso di pioggia l'esibizione si svolgerà al Salone Museo.

Il festival è un progetto artistico culturale in ambito macroregionale, europeo ed internazionale finalizzato alla promozione educativa e culturale, alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e architettonico del territorio lombardo e transfrontaliero e alla conoscenza e valorizzazione delle radici, della storia e delle identità culturali dei popoli europei.