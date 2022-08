Elezioni politiche, in lista per il M5S anche il domese Fabio Frezzini

Sono state pubblicate questa notte sul sito del Movimento 5 Stelle le liste per le elezioni del 25 settembre, insieme ai risultati delle 'Parlamentarie' .

Il novarese Mario Iacopino - pur non essendo tra i più votati nella consultazione on line, dove ha ottenuto 137 voti - è collocato al secondo posto della lista plurinominale del Piemonte 2 per la Camera dietro l'ex sindaco di Torino Chiara Appendino. Nella stessa lista (dove peraltro c'è ancora una casella vuota al numero 3) è inserito al quarto posto il domese Fabio Frezzini. L'ex consigliere comunale novarese Luca Zacchero , invece, è candidato al terzo posto della lista plurinominale per il Senato, guidata dagli uscenti Ettore Licheri (uno dei componenti del 'listino' scelto da Giuseppe Conte) e Susy Matrisciano. Non è in lista invece il bavenese Giuseppe Soldano.

Sulle liste definitive, come si legge nello Statuto del M5S, l'ultima parola sarà del presidente Giuseppe Conte. E sarà interessante vedere chi sarà inserito nei collegi uninominali.