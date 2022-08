Conto alla rovescia per la Rampigada Trail 2022

Si avvicina a grandi passi Rampigada Trail, in programma a San Domenico di Varzo il prossimo 21 agosto e organizzata dall’ASD San Domenico Sport in collaborazione con San Domenico Ski. La gara si sviluppa su 21 km per oltre 1.200 m di dislivello, con partenza e arrivo a San Domenico, località turistica in grande crescita: il tracciato porterà gli atleti all’interno del parco Naturale Veglia Devero, uno dei contesti naturali più belli e meglio conservati dell’intero arco alpino.

Tra i passaggi più suggestivi che i runners andranno ad affrontare ci sono quelli al Lago delle Streghe (1828 m) e al Lago delle Fate (1814 m); forse però, insieme alla meravigliosa conca dell’Alpe Veglia, uno dei punti più caratteristici della Rampigada è il Sentiero dei Fiori, un lungo tratto a mezza costa in un tripudio di colori con vista sul Monte Leone: imperdibile sia in gara sia per tornarci con la famiglia o gli amici!

Una starting list di altissimo livello

Sempre molto apprezzata dai trail runners, Rampigada è ambita anche dagli atleti TOP: hanno già assicurato la loro presenza tra gli altri i due fratelli svizzeri De Lorenzi, Marco e Roberto atleti di caratura internazionale e ormai di casa a San Domenico; e ancora saranno protagonisti Luca Ronchi, Roberto Giacomotti, sempre in perenne sfida tra di loro, Ennio Frassetti, Mauro Bernardini, Carlo Bonnet, Alberto Comazzi e Bourama Koulibaly.

Anche in campo femminile non mancheranno i grandi nomi, a partire dalla campionessa italiana di Sky Marathon FISky Fabiola Conti, e ancora la forte Valentina Michielli, Yulia Baykova e la slovena Mojca Koligar; a cercare di tenere il passo di queste campionesse ci saranno le atlete locali Paola Varano, Giulia Ronchi, in grande spolvero questa estate, ed Elisa Fantonetti.

Iscrizioni on line

Ci si può iscrivere alla Rampigada Trail, che si correrà ancora una volta sotto l’egida della Federazione Italiana Skyrunning (FiSky), sul sito ufficiale dell’evento, www.rampigada.it. Fino al 20 agosto 2022 il costo è di di € 25,00. Ci si potrà iscrivere in loco sabato 20 (sempre a 25,00 €) e domenica 21, in questo caso però al costo di € 35,00.

Vertical... Mondiale!