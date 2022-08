Fine settimana con cieli sereni e temperature in rialzo

Si allontana la perturbazione atlantica responsabile dell'instabilità atmosferica attiva fino alle prime ore del mattino di venerdì. Atteso, dunque, un miglioramento delle condizioni meteorologiche grazie ad una nuova espansione dell'anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo centrale che porterà cieli in gran parte soleggiati per i prossimi giorni e temperature nuovamente in aumento.

Sabato 20

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti sui rilievi alpini per cumuli in crescita nelle ore centrali della giornata.

Precipitazioni: temporanei rovesci sparsi nelle ore centrali della giornata a ridosso delle Alpi di debole o al più moderata intensità, in possibile sconfinamento verso le zone di pianura adiacenti alla sera.

Zero termico: stazionario sui 4000-4100 m.

Venti: dai quadranti settentrionali, deboli o localmente moderati in montagna e deboli altrove. Residue condizioni di foehn nelle valli alpine settentrionali fino alla tarda mattinata.

Domenica 21

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per cumuli in crescita a ridosso delle Alpi nelle ore centrali della giornata.

Precipitazioni: assenti, salvo deboli rovesci isolati a ridosso delle Alpi nel pomeriggio.

Zero termico: in lieve calo alla sera fino ai 3900 m.

Venti: generalmente deboli ed in regime di brezza.