"Cuore & motori", quando il mondo automotive incontra la disabilità

Ci sarà anche il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, all'Happy Rally Day che torna anche quest'anno a Domodossola. L'iniziativa, organizzata dall'Automobile Club del Verbano Cusio Ossola in collaborazione con Forum Automotive, si aprirà sabato 21 settembre alle 9.30 presso il Collegio Mellerio Rosmini con il convegno dal titolo "Cuore & Motori, il mondo automotive per la condivisione di un'inclusione sempre più forte". Dopo l'apertura di Peppe Zagami, presidente dell'Automobil Club del Vco, vi saranno i saluti del ministro Locatelli e del sindaco di Domodossola Lucio Pizzi.

Al primo panel di lavori, in cui si parlerà di sport e disabilità, interverranno Alberto Preioni, sottosegretario alla presidenza del consiglio regionale del Piemonte, Peppe Zagami presidente dell'AC Vco, Elisabetta Saccà e Nicholas Zani, rispettivamente presidente e atleta del Gsh Sempione. Il secondo panel sarà dedicato al rapporto tra educazione stradale e giovani e interverranno Lucia Vecere, dirigente Aci, e Raffaele Moretti, referente nazionale autoscuole. Anna Gioria, giornalista del Corriere della Sera, presenterà il trailer del cortometraggio "Oltre il buio".

Saranno poi portate alcune testimonianze: quella di Alessandro Cadei, pilota automobilistico e testimonial Happy Rally, di Andrea Gama di SciAbile e Fabrizio Marta di Rotellando. Moderatore Pierluigi Bonora, direttore di Aci Radio.

Domenica 22 settembre sarà invece una giornata interamente dedicata ai giovani disabili con la passione per i motori. Dalle 10.00 nel piazzale del parcheggio Fontana Buona i piloti, con testimonial Alessandro Cadei, faranno provare l'emozione di salire su un'auto da rally. Presenti i piloti Davide Caffoni, Max Rolando, Igor Iani, Stefano Pelfini, Paolo Bacchella, Alessandro Zorzi.